Ликвидируют фискальную службу: назвали дату

Аудит материально-технических ресурсов Государственной фискальной службы продлится до 25 августа. Фото: Кабмін

До 25 августа в Украине продлится аудит фискальной службы. После этого ведомство ликвидируют и создадут новую структуру - Бюро экономической безопасности.

"Важная реформа, направленная на улучшение инвестиционного климата - создание Бюро экономической безопасности. Конкурс на должность директора Бюро начался, а работа ведомства стартует этой осенью. Чтобы весь процесс состоялся планомерно и слаженно, до 25 августа должен быть проведен аудит материально-технических ресурсов Государственной фискальной службы", - заявил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Президент Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, которые вводят налоговую амнистию для граждан Украины. Первый закон позволяет добровольно задекларировать активы, а второй – освобождает от ответственности, сообщает пресс-служба главы государства. . Украинцы получат возможность добровольно задекларировать активы с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы, до 1 января 2021 года.