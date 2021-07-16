Зеленский утвердил налоговую амнистию

Глава государства подписал законы №1539-9 и №1542-9. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, которые вводят налоговую амнистию для граждан Украины.

Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а второй – освобождает от ответственности, сообщает пресс-служба главы государства. .

Украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

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В декларации можно указать валютные ценности, кроме наличных, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

- 5% из валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

- 9% из валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

- 2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан.Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами. Не надо декларировать квартиру, которая не превышает 120 квадратов, дом – до 240 квадратов и землю – не более 100 гектаров для физических лиц. Не будет декларироваться нежилое помещение до 60 квадратных метров. Не надо декларировать автомобиль, если объем двигателя меньше 3000 кубических сантиметров. Не декларировать разрешено одно транспортное средство стоимостью до 2,25 миллиона рублей (если это не яхта, самолет, вертолет или автобус). Не будут приниматься во внимание другие активы, стоимость которых не превышает 400 000 грн. Наличные декларировать нельзя. Если не легализовать активы, то за неуплату налогов грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискация имущества.