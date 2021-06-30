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среда, 30 июня 2021 20:23

Налоговая амнистия демотивирует платить налоги - эксперт

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Налоговая амнистия демотивирует платить налоги - эксперт
Сергей Фурса: "Исследования МВФ и Всемирного банка указывают, что нигде в мире налоговые амнистии не влияли положительно на экономики стран" Фото: Тарас Подолян

Налоговая амнистия не решит проблему уклонения от налогов. Наоборот - демотивирует их платить.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Запрос на налоговую амнистию возник, потому что в банках заработал финансовый мониторинг. Депутаты часто декларируют сумасшедшие деньги наличными, потому что не могут принести деньги в банк. Там спросят: где взяли? Поэтому вы - богатый человек, а тратить никак. Вы можете ходить в ресторан, но не купите дом, не переведете деньги за границу. Это проблема для многих. Говорят: "Давайте сделаем налоговою амнистию". То есть люди задекларируют состояние и получат индульгенцию от финансового мониторинга", - отмечает он.

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Налоговая амнистия имела бы смысл, если бы условно с 1 января начали жить по-новому - реформировали налоговую службу, установили прозрачные правила и начали все платить отчисления в бюджет. Однако исследования МВФ и Всемирного банка указывают, что нигде в мире налоговые амнистии не влияли положительно на экономики стран, отмечает эксперт.

"Есть и другой риск. Мы не знаем, принесут ли люди деньги. Но представим, что принесли много. У власти, особенно популистской, соблазн, например, повысить пенсии. Но в следующем году этих средств не будет. В результате - огромный дефицит бюджета и еще больший государственный долг ", - рассказал Фурса.

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан.Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Не надо декларировать квартиру, которая не превышает 120 квадратов, дом – до 240 квадратов и землю – не более 100 гектаров для физических лиц. Не будет декларироваться нежилое помещение до 60 квадратных метров. Не надо декларировать автомобиль, если объем двигателя меньше 3000 кубических сантиметров. Не декларировать разрешено одно транспортное средство стоимостью до 2,25 миллиона рублей (если это не яхта, самолет, вертолет или автобус). Не будут приниматься во внимание другие активы, стоимость которых не превышает 400 000 грн. Наличные декларировать нельзя.

Если не легализовать активы, то за неуплату налогов грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискация имущества.

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30
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