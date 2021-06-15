Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев

За законопроект проголосовали 176 из 243 "слуг народа". Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно налоговой амнистии. Документ поддержали 243 народных депутата, пишет ZN.UA.

Голосование: фракции "Слуга народа" за - 176, ОПЗЖ - один,"Европейская солидарность" - ноль, "Батькивщина" - два, "Голос" - ноль, группы "Партия "За будущее" - два, "Доверие" - четыре.

Согласно документу, в Украине с 1 сентября этого года до 1 сентября следующего состоится одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

О чем закон

Речь идет о единовременном обязательном платеже, который декларант сам рассчитывает из стоимости принадлежащих ему активов. При этом он должен учитывать ставку такого сбора.

Предполагается 5% сбора в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах украинских банков. Также плательщик может выбрать 6% ставки и платить налоговое обязательство тремя равными частями ежегодно.

Касательно валютных ценностей, размещенных в иностранных банках определено 9% сбора. Также можно выбрать ставку в 11,5% и платить обязательства тремя равными частями ежегодно.

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Добровольно задекларировать свои доходы смогут:

физические лица, являющиеся резидентами Украины, в том числе и самозанятые лица;

физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но были ими в момент получения объектов декларирования, или на момент получения доходов, за которые получил соответствующее имущество.

Тех, кто не воспользовался такой возможностью, закон будет определять такими, что сообщили контролирующий орган об отсутствии в собственности активов, полученных с доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Не могут быть добровольными декларантами:

лица, которые на начало периода такого декларирования является малолетними/несовершеннолетними или недееспособными и находятся на полном содержании других лиц, в том числе родителей, и/или государства;

лица с ограниченной дееспособностью, и над которыми установлена ​​опека/попечительство;

лица, которые начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

лица, находящиеся под специальными экономическими и другими санкциями, введенными против них Украиной.

Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об ответственности за недостоверное декларирование.