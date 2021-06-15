Зеленский ветировал закон о наказании за ложь в декларации

Законопроект подавал президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник.

Президент инициировал законопроект для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Однако во время рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию, сказано на сайте.

Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

Учитывая это, президент вернул закон в парламент.

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"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - заявил Зеленский.

3 июня Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, но с поправками, которые смягчают ответственность. Президент Владимир Зеленский пообещал ветировать инициированный им закон.