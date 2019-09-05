"Слугу народа" сравнили со слепым водителем

90% "слуг народа" не знают, за что они голосуют, говорит Рахманин.

"Слуга народа" в парламенте напоминает водителя с завязанными глазами, который гонит авто на полную скорость.

Об этом сказал глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"С восторгом наблюдаю, как авто на ручнике превращается в каток. Смущает не столько скорость, потому что она нарушает правила дорожного движения, сколько то, что люди, которые сидят за рулем этого катка, они с завязанными глазами.

Семь законопроектов проголосовали в Верховной Раде во второй день работы. За направление в Конституционный суд. Огромное подозрение, что 90% людей, которые за это голосовали, в глаза не видели за что.

Из собственного общения. Один меня спрашивал "Что такое регуляторные органы?". Другой: "Почему Верховная Рада не может создавать совещательные органы?". Говорю "Может". Спрашивает "А зачем мы тогда голосуем?". Третий говорит "Ну если что не так, Конституционный суд исправит". Я говорю "Нет. Конституционный суд не должен касаться этого текста". Он мне: "А, ну окей. Тогда мы исправим, когда вернется". Отвечаю "Нет. Вы не можете запятую изменить в этом проекте. Иначе он снова пойдет на КС". Еще один узнал от меня, что оказывается представители их политической силы собираются ввести императивный мандат в отношении депутата-мажоритарщика. И так далее.

Люди, которые голосуют, не знают за что они голосуют", - рассказал Рахманин.

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"Когда говорят "28 лет мы стояли на тормозах, поэтому нам надо сейчас бежать". Представьте себе ситуацию, когда человек едет на красный свет со скоростью 120 километров в час, потому что у него есть уважительная причина - у него больной ребенок. Это является основанием, чтобы нарушать правила дорожного движения? Ну один раз, в виде исключения? Но по дороге можно сбить еще троих детей и сломать себе шею.

Это в принципе то, что сегодня делает власть, с закрытыми глазами, руководствуясь якобы благими намерениями, в слепую гонит огромное количество законов. Хорошо, что это хорошие законы. А если - нет", - отметил Рахманин.

В Верховную Раду за первую неделю работы внесли больше законопроектов, чем обычно за месяц. В частности зарегистрировано 387 инициатив.