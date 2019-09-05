Законодательный бум: Рада вышла на новый рекорд

За неделю в парламенте появилось 387 законопроектов. Фото: УНІАН

В Верховную Раду за первую неделю работы внесли больше законопроектов, чем обычно за месяц.

В частности зарегистрировано 387 инициатив. Для сравнения: в январе в парламент вносили 62 законопроекта, феврале - 115, марте - 99, апреле - 78, мае - 73, июне - 43, посчитал портал "Слово і Діло"

Президент Владимир Зеленский за неделю подал 22 законопроекта.

Среди предложенного - изменения в Конституцию, законопроект об импичменте.

Кабинет министров подал 23 законопроекта. Среди них: о полном общем среднем образовании, о концессии, Учреждении бизнес-омбудсмена и изменениях в Таможенный кодекс.

Остальные 342 законопроекта - авторства народных депутатов. Наиболее "плодовитым" оказался внефракционный Дмитрий Шпенов - 63 инициативы в неделю.

Фракция "Слуги народа" подала 78 законопроектов, активно работали Елена Шуляк и Павел Фролов.

Нейменше подал "Голос" - два законопроекта.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".