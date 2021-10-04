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понедельник, 04 октября 2021 12:13

"Слуги"-председатели комитетов объявили бойкот Разумкову

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&quot;Слуги&quot;-председатели комитетов объявили бойкот Разумкову
Представители президентской фракции вышли в понедельник с заявлением.

Председатели парламентских комитетов, народные депутаты от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета, который вел спикер Дмитрий Разумков.

"Таким образом они выразили недоверие организации работы председателя Верховной Рады", - сообщила в понедельник пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.

На брифинге председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что согласительный совет "работает для удовлетворения чьих-то политических амбиций".

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"Согласно регламенту, согласительный совет является рабочим, неполитическим органом, где собираются фракции. Председатель нашей фракции остался на согласительном совете, потому что фракция выработала свою повестку дня.

Повестку дня в этой Верховной Раде формирует коалиция или монобольшинство.

История Украины знает, что каждый председатель парламента или сам пытался узурпировать власть, или был использован олигархическими силами для того, чтобы парламенту была навязана своя повестка дня.

Пока "слуги народа" в парламенте - повестка дня будет за ход реформ", - сказала председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

4 октября Разумков заявил, что предлагал встречу с фракцией "Слуга народа". Однако получил отказ.

Ранее депутаты от "СН" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский.

Основным кандидатом на должность председателя ВР "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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  • Я против любых инициатив президента
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