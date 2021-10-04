"Слуга" назвала основного кандидата на спикера

Стефанчук шел на выборах вторым в списке "Слуги народа "после Разумкова. Фото: rada.gov.ua

Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады рассматривают Руслана Стефанчука.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Україна 24".

"У нас состоялось длительное заседание фракции.

Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу.

Это решение достаточно трудное. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции делегировать другому человеку должность председателя парламента. Основной кандидат - это Руслан Стефанчук, который является первым вице-спикером", - рассказала депутат.

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2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский.