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понедельник, 04 октября 2021 11:20

"Выдали два пакета подписных листов. Чтобы наверняка" - Разумков

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&quot;Выдали два пакета подписных листов. Чтобы наверняка&quot; - Разумков
"Для многих говорить и декларировать - это одно, а делать - другое. Но время расставит все на свои места", - заявил спикер. Фото: @dmytro.razumkov

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагал встречу с фракцией "Слуга народа" сегодня на 18.00. Однако спикер получил отказ.

Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Да", - ответил "слуга".

"Позиция проработана. Очень хорошо, что она придерживается только одной точки зрения, других точек зрения не нужно. Это действительно принципы демократии", - сыронизировал Разумков.

"Касательно вопроса отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины. Подписные листы по просьбе сначала фракции, затем народного депутата Арахамия были выданы. Так как и обещали - в тот же день. Сразу два пакета, я думаю, что всем хватило для заполнения. Ну чтобы наверняка", - сказал спикер.

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"Я видел в средствах массовой информации информацию о том, что голосование может состояться во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуре, в том числе отзывес должности председателя Верховной Рады, происходит по регламенту. Иного не будет.

Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Затем что будет - посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг", - заявил Разумков.

"Я видел заявления о какой-то холодной регламентой войне. У нас действительно с вами идет война уже не первый месяц, не первый год. Это война за главенство закона, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас всех с вами сюда выбирали люди.

И это война за нашу территориальную целостность и против оккупации, узурпации. Это война, которая происходит на востоке. И благодаря преданности украинской армии сегодня мы здесь можем делать реформы.

Но для многих говорить и декларировать - это одно, а делать - другое. Но время расставит все на свои места", - сказал спикер.

2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский.

Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.

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04
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