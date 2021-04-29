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четверг, 29 апреля 2021 12:48

"Слуги" вторую неделю тянут с "любителем" диктатора Лукашенко и вечеринкой Тищенко

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&quot;Слуги&quot; вторую неделю тянут с &quot;любителем&quot; диктатора Лукашенко и вечеринкой Тищенко
В Минске "слуга" Шевченко восхвалял Лукашенко. Фото: Пресс-служба Лукашенко

В "Слуге народа" более 150 народных депутатов поддерживают исключения Евгения Шевченко из фракции. Тот на прошлой неделе ездил к самопровозглашенному президенту Беларуси, диктатору Александру Лукашенко.

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых. Я думаю, что на 1 мая сделаем ему "подарок", сказал председатель фракции Давид Арахамия, сообщает "Інтефакс-Україна".

Мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют в чате фракции.

Арахамия также рассказал, что 10 мая состоится заседание политического совета партии, на котором заслушают депутата Николая Тищенко, который в период усиленного карантина устроил вечеринку в отеле в Киеве.

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Евгений Шевченко встречался с Лукашенком в Минске 20 апреля. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.

18 апреля Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". На вечеринке был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

Тищенко является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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