"Слуги" пополнились новым нардепом

До избрания Санченко занимался организацией фестиваля Atlas Weekend

Народный депутат Александр Санченко вошел в состав фракции "Слуга народа".

Об этом в среду объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

31-летний Александр Санченко избирался в парламент в списке "Слуги народа" под №137.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которая сложила депутатский мандат из-за назначения и.о. директора Государственного бюро расследований.

До избрания Санченко занимался организацией фестиваля Atlas Weekend.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.