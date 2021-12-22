"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3015
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 225
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1062
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1314
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 729
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2151
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 774
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2898
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5005
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1071
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 990
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 549
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 14:41

"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании

1 Комментировать
&quot;Слуги народа&quot; хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
Предпринимается попытка власти взять под контроль перед выборами единое независимое национальное медиа. Фото: @suspilne.media

В президентской фракции "Слуга народа" хотят уничтожить Суспільне.

Об этом заявила компания "Суспільне мовлення".

Там напомнили о законопроекте народного депутата от "СН" Олега Дунды о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания.

Это противоречит не только законодательству Украины и выбранному курсу разгосударствления СМИ, но и обязательствам Украины перед Советом Европы, сообщил вещатель.

Также напомнили, что Дунда является членом Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а не членом профильных комитетов в сфере информационной политики/свободы слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой

"Независимое общественное вещание - это основа любой демократической страны. Об этом свидетельствует опыт развитых стран. Такое положительное влияние начал создавать украинский общественный вещатель.

Независимая медиакомпания научилась выживать в условиях хронического недофинансирования, в частности благодаря поддержке международных партнеров", - сказано в заявлении.

"К давлению гривной власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага.

Инициатива господина Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа.

Надеюсь, что представители политических сил и гражданское общество дадут оценку законопроекту №6430 и попыткам уничтожения независимого Суспільного", - заявил председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий.

Суспільне - это крупнейшая независимая медиакомпаниея в Украине. 100% акций АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" принадлежат государству. Однако государственные органы не руководят Суспільним и не определяют редакционной политики. В этом заключается ключевое отличие государственного медиа от общественного.

"Суспільне принадлежит украинскому обществу и финансируется из налогов всех граждан", - сообщает компания.

На минувшей неделе в формате телемарафона заработал государственный канал "Рада". На нем работают бывшие ведущие телеканалов, связанных с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В четырех фракциях возмущались работой парламентского канала.

"Радой" занимается бывший продюсер подсанкционных телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 54072
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 11556
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10557
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 3 Просмотров: 9657
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 8397
Политика
Скандал с матерным "слугой" и копами: в президентской фракции "перевели стрелки" на Авакова
Скандал с матерным "слугой" и копами: в президентской фракции "перевели стрелки" на Авакова Просмотров: 144
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
 Просмотров: 1107
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
 1 Просмотров: 1251
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко Просмотров: 288
Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали
Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали Просмотров: 342
Больше всего комментируют
14
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 151
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть