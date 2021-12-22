"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании

Предпринимается попытка власти взять под контроль перед выборами единое независимое национальное медиа. Фото: @suspilne.media

В президентской фракции "Слуга народа" хотят уничтожить Суспільне.

Об этом заявила компания "Суспільне мовлення".

Там напомнили о законопроекте народного депутата от "СН" Олега Дунды о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания.

Это противоречит не только законодательству Украины и выбранному курсу разгосударствления СМИ, но и обязательствам Украины перед Советом Европы, сообщил вещатель.

Также напомнили, что Дунда является членом Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а не членом профильных комитетов в сфере информационной политики/свободы слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой

"Независимое общественное вещание - это основа любой демократической страны. Об этом свидетельствует опыт развитых стран. Такое положительное влияние начал создавать украинский общественный вещатель.

Независимая медиакомпания научилась выживать в условиях хронического недофинансирования, в частности благодаря поддержке международных партнеров", - сказано в заявлении.

"К давлению гривной власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага.

Инициатива господина Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа.

Надеюсь, что представители политических сил и гражданское общество дадут оценку законопроекту №6430 и попыткам уничтожения независимого Суспільного", - заявил председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий.

Суспільне - это крупнейшая независимая медиакомпаниея в Украине. 100% акций АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" принадлежат государству. Однако государственные органы не руководят Суспільним и не определяют редакционной политики. В этом заключается ключевое отличие государственного медиа от общественного. "Суспільне принадлежит украинскому обществу и финансируется из налогов всех граждан", - сообщает компания. На минувшей неделе в формате телемарафона заработал государственный канал "Рада". На нем работают бывшие ведущие телеканалов, связанных с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В четырех фракциях возмущались работой парламентского канала. "Радой" занимается бывший продюсер подсанкционных телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.