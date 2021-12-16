Четыре фракции возмутились обновленным каналом "Рада"

Совещание в кабинете спикера. Фото: Facebook.com/alexeygoncharenko

Во фракциях "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина" и ОПЗЖ возмутились работой обновленного государственного телеканала "Рада".

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Утром в кабинете спикера Руслана Стефанчука прошло совещание представителей фракций.

"Наше требование: остановить строительство пропагандистского медиахолдинга власти "Наш Дом - Рада" за счёт всех налогоплательщиков страны", - написал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно

По словам Гончаренко, такую позицию поддержали нардеп Сергей Рахманин от "Голос" и Сергей Власенко от "Батькивщины".

"ОПЗЖ тоже против", - добавил.

Вице-спикер Елена Кондратюк, которая отвечает за информационную политику, сообщила, что с ней никак не было согласовано изменение формата вещания гостелеканала.

Также депутаты возмутились, что в работе телеканала принимает участие политтехнолог Владимир Петров, пишет Telegram-канал "Бабельки"

Обновленный канал "Рада" заработал в формате телемарафона 15 декабря. На нем работают бывшие ведущие подсанкционных телеканалов подозреваемого в государственной измене и содействие деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Перезапуском телеканала "Рада" занимается бывший продюсер "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.