"Слуги" написали законопроект, как забирать мандат у мажоритарщиков

В "Слуге народа" - 126 мажоритарщиков

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об отзыве нардепа по народной инициативе.

Проект №3972 зарегистрировали "слуги" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Речь идет о нардепах, избранных в одномандатных мажоритарных избирательных округах, или так называемых мажоритарщиков.

Авторы считают, что таких депутатов избирают персонифицированно, а значит, должен быть и механизм персонифицированного отзыва, сообщает Hromadske.

По законопроекту, основаниями для отзыва народного депутата являются: нарушение им законов и Конституции; систематическое невыполнение депутатских обязанностей; использование полномочий в личных корыстных целях; систематическое нарушение норм депутатской этики и морали; несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы; сокрытие собственного имущества и доходов, внесение неточных данных в декларацию по имуществу и доходам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы

Предлагается, что вопрос об отзыве могут поднять на собрании избирателей округа, от которого избирали депутата, при условии, что в них принимает участие не менее 300 избирателей из округа. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах округа.

Количество собраний не ограничивается, но они должны проводиться минимум в каждой из громад, входящих в округ.

Инициаторы собрания должны не позднее чем за 15 дней до проведения собрания письменно уведомить народного депутата, что будут говорить о его отзыве и руководителей органов местного самоуправления. Депутат в свою очередь уведомляет парламент и ЦИК.

Об отзыве депутатов и досрочном прекращении их полномочий будет сообщать глава Верховной Рады на пленарном заседании.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа. В парламенте работают 198 мажоритарщиков.