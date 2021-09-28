"Слуги" будут платить за поездку в Трускавец из собственных карманов

Каждый платит за свое проживание самостоятельно. Фото: @NationalBankOfUkraine

Народные депутаты от "Слуга народа" будут самостоятельно оплачивать расходы во время большого выездного заседания фракции в Трускавце.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает "Укрінформ"

"Каждый депутат оплачивает самостоятельно за свою логистику. Кто-то на машине добирается, кто-то поездом. У нас есть бронь на ночной поезд "Киев - Трускавец", но каждый сам платит за свой билет.

Также каждый платит за свое проживание самостоятельно, конечно, так, как это и требует антикоррупционное законодательство, потому что партия не может платить за народных депутатов", - рассказала Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева

По словам депутата, зарплата украинского парламентария позволяет заплатить "за две ночи в отеле и проезд".

Депутаты будут жить в разных гостиницах, ведь большое количество участников заседания фракции не позволяет разместить всех в одном месте.

Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом Владимиром Зеленским. Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. Одноместный номер в гостинице составляет для одного человека от 2840 до 20600 грн в сутки. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.