"Слуга" Третьякова сказала группе Коломойского рассчитаться с долгами - видео перепалки

Перепалка произошла в понедельник.

Между народным депутатом от "Слуги народа", председателем Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой и сопредседателем депутатской группы "Партия "За будущее" Тарасом Батенко состоялась перепалка.

Это произошло на согласительном совете в понедельник.

Во время выступления Третьяковой Батенко попытался ее перебить. Был слышен стук по столу.

"Что касается вас, Тарас Батенко, не заплативший зарплату в июне и июле работникам офиса, который сейчас выезжает, то позаботьтесь, пожалуйста, в первую очередь о своих людях", - сказала депутат.

В перепалку вмешался спикер Руслан Стефанчук.

"Что касается ваших выпадов, то хочу сказать, что я люблю людей. И вас также. И уважаю врагов", - продолжила Третьякова к Батенко.

Партию "За будущее", представителем которой является бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, нардеп Игорь Палица, президент Владимир Зеленский называл "Майбахом".

Депутаты этой группы голосовали со "слугами народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели

В позапрошлую неделю Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа, члена группы "Партия "За будущее" Антона Полякова словами: "Как по мне, это минус один враг". Такие слова вызвали возмущение у депутатской группы. Батенко требовал отозвать Третьякову с должности председателя комитета и заявил, что она не достойна быть нардепом.