В "Слуге народа" очередной скандал - из-за высказываний Третьяковой

Народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову отстранят от работы в заседаниях Верховной Рады на пять дней за высказывания об умершем нардепе из группы "Партия "За будущее" Антоне Полякове.

Об этом сказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия журналистам в кулуарах.

"Госпожа Третьякова позволила себе неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания.

Госпожа Третьякова сегодня покинула зал и мы подписали от фракции письмо на регламентный комитет, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", - заявил Арахамия.

В сеть попала переписка из чата фракции "Слуга народа", где Третьякова пишет: "Как по мне, то это минус один враг".

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко заявил, что все главы фракций и групп, кроме "Слуги народа", обратились к спикеру отозвать Третьякову с должности председателя профильного комитета.

"Мы шокированы таким поведением. Я считаю, она недостойна быть вообще народным депутатом", - сказал Батенко.

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Тем временем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скрин из переписки "слуг". Где Третьякова пишет: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народу".

Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в автомобиле такси. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть". Смерть депутата наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.