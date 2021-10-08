Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым

Предварительно правоохранители установили, что депутату стало плохо по дороге в такси.

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" Антона Полякова нашли мертвым.

Об этом сообщила Национальная полиция в Киеве.

"Сегодня, 8 октября, к полиции Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народный депутат Украины.

Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы", - сказано.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств смерти депутата.

Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Издание "Українська правда" пишет, что такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные, потому что водитель нарушал правила дорожного движения.

Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

33-летний Антон Поляков был членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

На внеочередных выборах в 2019 году попал в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Чернигове. На выборах президента был доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского.

В позапрошлом году в ноябре его и депутатку Анну Скороход исключили из фракции "СН". Он заявлял, что во фракции "раздают конверты".

В сентябре 2020-го Полякова избили в Киеве.

Нардеп известен тем, что подавал в закон о банках, который называют "антиколомойским", 6 тыс. поправок. Также он подавал в суд на бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателя бюджетного комитета Даниила Гетманцева.