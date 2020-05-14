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четверг, 14 мая 2020 13:13

Бывший "слуга" подал в суд на Разумкова

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Бывший &quot;слуга&quot; подал в суд на Разумкова
Поляков избирался по округу в Чернигове. Шел от "Слуги народа".

Исключенный в прошлом году из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков подал иск в Окружной админсуд города Киева против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Даниила Гетманцева.

Поляков просит признать противоправными действия спикера касательно "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу" законопроекта о банковской деятельности, сообщили в суде.

Также просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения Регламента во время заседания комитета.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Антон Поляков подавал к законопроекту о банках 6 тыс. поправок. В сети его сравнили с террористом.

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