Избиение нардепа Полякова: разыскали вероятного нападающего

Неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины. Фото: Reuters

Правоохранителям удалось разыскать предполагаемого правонарушителя, который нанес телесные повреждения народному депутату Украины Антону Полякову.

Мужчина подтвердил, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану" Перехват ". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в столице было совершено нападение на народного депутата Украины Антона Полякова. По данному факту правоохранителями был открыт уголовное производство.