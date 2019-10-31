"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича

Мотовиловець был советником Министра инфраструктуры на общественных началах. Фото: censor.net.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что был свидетелем коррупционных действий народного депутата Ярослава Дубневича.

Об этом он сказал с трибуны во время рассмотрения представлений на привлечение к ответственности и арест Дубневича.

"Я - Андрей Мотовиловец, партия "Слуга народа", - являюсь свидетелем политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека на аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс. Вы можете увидеть показатели аэропорта "Львов"...

Мы сменили президента, мы сменили Верховную Раду. Прошу вас сменить монополию Дубневича в "Укрзализныце". Дайте шанс государственным предприятиям на прозрачное развитие", - заявил Мотовиловец.

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Народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93 млн грн. По информации следствия, в должности председателя комитета по вопросам транспорта Дубневич наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее "Укрзализнице" по завышенной цене. 31 октября парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Дубневича.