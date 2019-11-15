"Слуга народа" Верещук о двух исключенных: "Сегодня они, а завтра я"

Верещук заявила, что "воздержалась" от голосования за исключение Скороход и Полякова.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "окончательного решения не принято" об исключении нардепов Анны Скороход и Антона Полякова из фракции.

Об этом она сказала в кулуарах журналистам.

"Я не знаю, исключили ли их, потому что было голосование, оно происходило поднятием рук, была счетная комиссия, но окончательного решения не принято. Мы не знаем, какое количество людей проголосовало. Это надо разбираться", - сказала нардеп. И добавила, что "будет настаивать, чтобы такие голосования носили правовой характер".

Верещук заявила, что тех, кого исключили, "выполняли все возложенные на них обязанности".

"Мы не голосовали, когда это касалось кнопкодавов, а голосуем, когда это касается человека, который проголосовал "против" или по другому себя видит во фракции. Я хочу видеть положение, согласно которому мы можем такие критерии оценить. И я тогда буду понимать, как тогда будут оцениваться мои выступления. Потому что сегодня они, а завтра я", - заявила член фракции "Слуга народа" и добавила, что "воздержалась" от голосования за исключение Скороход и Полякова.

Также Верещук сказала, что не поддержала законопроект о рынке земли от "слуг народа".

"Это законопроект Николая Сольского (нардеп от" СН ". - Gazeta.ua) и группы депутатов", - заявила она.

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Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова. Мужа Скороход, бизнесмена из России, задержали правоохранители.