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четверг, 14 ноября 2019 16:04

Появились подробности о муже депутатки Скороход - бизнесмена из России

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Появились подробности о муже депутатки Скороход - бизнесмена из России
Бизнесмен Алякин приехал из России.

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Об этом заявил его адвокат Сергей Тарасюк, пишет "Українська правда"

"В 10:00 утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.

Он объявлен в розыск (Россией), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.

Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно - законодательством это не предусмотрено.

Основания для задержания - те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - сказал он.

Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже - изберут меру пресечения в виде временного ареста. Заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

В 2018 году Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, пока Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований за якобы незаконное задержание.

В августе 2018 Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

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14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о давлении фракции и правоохранительных органов. Якобы из-за отличной от фракции позиции ее мужа задержали.

Глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия на это ответил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им материально-денежную помощь". Он сообщил, что будет ставить вопрос об исключении ее из фракции.

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Дата
14
ноября

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