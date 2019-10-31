"Слуга народа" Яременко извинился за секс-скандал перед Зеленским, в журналистам пригрозил тюрьмой

Народный депутат от "Слуги народа", фигурант секс-скандала Богдан Яременко пригрозил журналистам уголовной ответственностью.
Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады на вечернем заседании.
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Народный депутат от "Слуги народа", фигурант секс-скандала Богдан Яременко пригрозил журналистам уголовной ответственностью.
Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады на вечернем заседании.
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