"Слуга народа" Яременко извинился за секс-скандал перед Зеленским, в журналистам пригрозил тюрьмой

За переписку с проституткой Яременко извинялся перед Зеленским. Фото:Ян Доброносов, Facebook.

Народный депутат от "Слуги народа", фигурант секс-скандала Богдан Яременко пригрозил журналистам уголовной ответственностью.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады на вечернем заседании.