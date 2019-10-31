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четверг, 31 октября 2019 16:35

"Слуга народа" Яременко извинялся за секс-переписку перед Зеленским, а журналистам пригрозил тюрьмой

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&quot;Слуга народа&quot; Яременко извинялся за секс-переписку перед Зеленским, а журналистам пригрозил тюрьмой
За переписку с проституткой Яременко извинялся перед Зеленским. Фото:Ян Доброносов, Facebook.

Народный депутат от "Слуги народа", фигурант секс-скандала Богдан Яременко пригрозил журналистам уголовной ответственностью.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады на вечернем заседании.

"Прежде всего хочу начать с извинений перед теми, кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию. Прежде всего, это моя семья. Моя жена, которая знает обо мне все, не имеет ко мне претензий. Имеют другие.

Я хочу извиниться перед своей фракцией и перед президентом. Вы стали заложниками ситуации. Вы не заслужили, чтобы вас втаптывли в грязь вместе со мной. Я извиняюсь, друзья. Я приму спокойно и с благодарностью любое ваше решение по моему вопросу.

Хочу также извиниться перед своими избирателями", - сказал нардеп.

Также Яременко заявил: "В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением. И тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу прессы. - Gazeta.ua), заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я просто напоминаю о законе ", - заявил "слуга народа".

"У меня украли мое переписки. И те, кто обсасывают, высмеивают, публикуют ворованные картинки - пользуются краденым", - пожаловался Яременко.

Такое заявление нардепа вызвало острую критику в СМИ.

"Богдан Яременко окончательно потерял в моих глазах уважение!

Он извинился перед верхушкой партии и одновременно оскорбил журналистов (от 3 до 7 лет грозит тому, кто снял, по его словам). Не хватает смелости признать вину? У вас украли переписку? А вы украли рабочее время своих избирателей. Нужно заниматься работой, а не снимать девушек в зале!", - написал в Facebook журналист, фотограф Ян Доброносов.

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Переписку между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время шло голосование за законы.

В свое оправдание Яременко написал в Facebook, что сделал это специально, чтобы поймать журналистов.

Затем удалил сообщение и опубликовал следующее, где извиняется перед президентом и фракцией.

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