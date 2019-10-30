 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 927
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 405
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 684
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13482
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1899
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7497
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7416
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41517
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
6
5
3
2
9
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
Видео
Все видео
После секс-переписки Яременко набросился на журналистов
После секс-переписки Яременко набросился на журналистов
Рада новая, средства старые - первая перепалка нового созыва
Рада новая, средства старые - первая перепалка нового созыва
В Раде сегодня ВСК для одесской трагедии и переименование Переяслав-Хмельницкого (онлайн)
В Раде сегодня ВСК для одесской трагедии и переименование Переяслав-Хмельницкого (онлайн)
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6111
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7758
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 990
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 13:28

Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
6

  Комментировать

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте
Фото: bykvu.com
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте

Переписку между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время шло голосование за государственные законы.

На фотографии видно, что нардеп через телефон пользуется двумя чатами знакомств и читает анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание.

Автор: bykvu.com
  Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте

Затем Богдан Яременко спросил письменной форме: "... условия встречи с тобой?" Девушка: "Привет. Место твое. Секс защищен, классика и орал. Анальный - табу. Время - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания нельзя ". Фотографию сделал в сессионном зале Верховной Рады фотограф информационного портала bykvu.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"

Богдан Яременко занимает должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Имеет жену и двоих детей.

Сегодня в Facebook он объяснил причины своего поведения на рабочем месте тем, что "совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую переписку".

Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет".

Автор: bykvu.com
  Богдан Яременко объяснил переписку с проститутками на рабочем месте
Богдан Яременко объяснил переписку с проститутками на рабочем месте

От телефонных комментариев нардеп уклоняется - не берет трубку или сбивает вызов в течение 3 часов подряд.

Богдан Яременко в 2006-2008 годах был генеральным консулом Украины в Эдинбурге, 2010-2014 - в Стамбуле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 65163
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 33645
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 21060
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 18036
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 16516
Политика
Генсек НАТО рассказал, о требованиях к России в отношении войск на Донбассе
Генсек НАТО рассказал, о требованиях к России в отношении войск на Донбассе
После секс-переписки Яременко набросился на журналистов
После секс-переписки Яременко набросился на журналистов
 Просмотров: 378
Тягнибок - власти: Земля, которую вы жаждете распродать, будет гореть у вас под ногами
Тягнибок - власти: Земля, которую вы жаждете распродать, будет гореть у вас под ногами Просмотров: 180
Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс
Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс Просмотров: 990
Кучеренко опроверг тезис Геруса о снижении цены электроэнергии для промпотребителей из-за импорта из РФ
Кучеренко опроверг тезис Геруса о снижении цены электроэнергии для промпотребителей из-за импорта из РФ Просмотров: 144
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 13264
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua