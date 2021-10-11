Сложно ходить и говорить: здоровье Саакашвили резко ухудшилось

Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось. Фото: УНИАН

Состояние здоровья экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в Руставский тюрьмы, ухудшилось.

Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, пишет "Зеркало недели".

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ​​ложку меда... После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти 8 килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - рассказал врач журналистам.

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Добавил, что у Саакашвили заболевания крови талассемия.

"Я никогда раньше не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов - голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему поставили в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

Сейчас Саакашвили трудно ходит и ему трудно говорить, добавил врач.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат Бека Басилая. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.