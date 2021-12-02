Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова

Независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления мышьяк. Фото: Укринформ

На Бурштынской ТЭС – предприятии из состава "ДТЭК Западэнерго", бенефициаром которого является Ринат Ахметов, произошла авария с утечкой мышьяка.

О ней стало известно 4 ноября, говорится в новом совместном расследовании "Схем" и ЦПК. Тогда в холдинге олигарха заявили, что прорвало обычный коллектор с водой и вреда окружающей среде нет.

"В то же время государственную экологическую инспекцию с проверкой не пустили. Съемочной группе удалось снять место аварии с дрона. Специалисты, которые просмотрели видео, говорят, что вероятно речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами", - сообщают журналисты.

Независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсичного элемента – мышьяка. Журналисты зафиксировали, что эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.

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Вечером 28 ноября на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Седьмой энергоблок остановили и вывели из эксплуатации. Вместо него запустили четвертый. Сейчас работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло. В результате взрыва четыре работника получили ожоги.