Арахамия нашел "след" Ахметова в выходе "слуг" из фракции

Арахамия также пальцем показал на журналистов канала "Украина 24". Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат Роман Соха, который 30 ноября вышел из фракции "Слуга народа", якобы получил за это от олигарха Рината Ахметова "от $500 тыс. до $1 млн".

Об этом журналистам 1 декабря заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

"Идет открытое финансирование и вышатывание. Господин Соха не идеологическая тушка, которая вышла. Думаю, он взял от пол миллиона до миллиона долларов от одного из героев расследования господина Михаила Ткача", - сказал он, намекая на Ахметова.

На словах о деньгах для Сохи Арахамия также пальцем показал на журналистов канала "Украина 24", которым владеет Ахметов.

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10 ноября нардеп Роман Соха подверг критике президента Владимира Зеленского и заявил о выходе из фракции "СН". Соху избрали в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году. Баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Запорожье. Работает в комитете по цифровой трансформации.