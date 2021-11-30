"Слуга" раскритиковал Зеленского и вышел из президентской фракции

Роман Соха избирался по округу в Запорожье.

Народный депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Об этом объявил на заседании Верховной Рады во вторник, сообщает Gazeta.ua

"Владимир Александрович декларировал то, что мы ждали все годы независимости - конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости.

Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, которые не причастны к схемам и не грабили страну. Сегодня я вижу назначение господина Шурмы (Ростислава Шурму назначили заместителем руководителя ОП 23 ноября. - Gazeta.ua) заместителем Офиса президента – это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока", – сказал нардеп.

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Он заявил, что ему "также стыдно за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко".

"Эти люди не могут быть на государственных должностях", - сказал депутат.

Заявление на выход он передал спикеру Руслану Стефанчуку.

Сейчас фракция "Слуга народа" насчитывает 243 депутата.

Роман Соха избрался в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году. Баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Запорожье. Работает в Комитете по цифровой трансформации. 8 ноября экс-спикер Дмитрий Разумков опубликовал список депутатов, вошедших в межфракционное объединение "Умная политика". Среди них есть и Соха. Депутат выступал против создания "консультативного совета" в Трехсторонней контактной группе с участием представителей оккупированных территорий. Также подписывался под постановлением об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.