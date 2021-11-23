В Офисе президента кадровые изменения - назначили сына бывшего "регионала"

Заместителем руководителя Офиса президента назначили Ростислав Шурму.

Указ во вторник подписал президент Владимир Зеленский.

Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП, сообщил сайт главы государства.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - заявил заместитель.

Автор: Facebook.com/rostyslav.shurma.7 Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Ростислав Шурма - сын бывшего "регионала" и нардепа двух созывов Игоря Шурмы (баллотировался от СДПУ(о), затем от "Оппозиционного блока". - Gazeta.ua).

Он бывший гендиректор завода, входящего в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. Также Ростислав Шурма работал финансовым директором Макеевского металлургического завода. Был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома.