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вторник, 23 ноября 2021 17:45

В Офисе президента кадровые изменения - назначили сына бывшего "регионала"

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Заместителем руководителя Офиса президента назначили Ростислав Шурму.

Указ во вторник подписал президент Владимир Зеленский.

Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП, сообщил сайт главы государства.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - заявил заместитель.

Автор: Facebook.com/rostyslav.shurma.7
  Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.
Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Ростислав Шурма - сын бывшего "регионала" и нардепа двух созывов Игоря Шурмы (баллотировался от СДПУ(о), затем от "Оппозиционного блока". - Gazeta.ua).

Он бывший гендиректор завода, входящего в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. Также Ростислав Шурма работал финансовым директором Макеевского металлургического завода. Был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

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