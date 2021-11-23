Зеленский выступит в Раде

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе выступит в Верховной Раде.

С ответным письмом Зеленский обратился к спикеру Руслану Стефанчуку.

Письмо опубликовал в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Зеленский выступит с посланием 1 декабря в среду.

Послание будет касаться внутреннего и внешнего положения Украины.

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21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней уволить руководителя Офиса Андрея Ермака.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.