На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв

Вечером 28 ноября на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм. В результате произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла", - говорится в сообщении.
Седьмой энергоблок остановили и вывели из строя. Вместо него запустили четвертый. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло.
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В результате взрыва четыре работника получили ожоги.
"Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги. Им срочно предоставили первую помощь и доставили в больницу. Состояние людей стабильное", - сообщила ДТЭК Бурштынская ТЭС в Facebook.
Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливают. Предприятие обещает предоставить пострадавшим работникам необходимую помощь.
В мае 2018-го ДТЭК Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области полностью остановилась в результате аварийной ситуации на энергоблоке №1. Там сработала система защиты и он отключился из сети из-за снижения давления масла на подшипники трансформатора И-1.
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