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понедельник, 29 ноября 2021 09:47

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв

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На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв
На Бурштынской ТЭС произошел взрыв. Четверо работников пострадали. На месте работает мобильно-оперативная группа ГСЧС. Фото: ukrinform.ua

Вечером 28 ноября на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм. В результате произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла", - говорится в сообщении.

Седьмой энергоблок остановили и вывели из строя. Вместо него запустили четвертый. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло.

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В результате взрыва четыре работника получили ожоги.

"Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги. Им срочно предоставили первую помощь и доставили в больницу. Состояние людей стабильное", - сообщила ДТЭК Бурштынская ТЭС в Facebook.

Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливают. Предприятие обещает предоставить пострадавшим работникам необходимую помощь.

В мае 2018-го ДТЭК Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области полностью остановилась в результате аварийной ситуации на энергоблоке №1. Там сработала система защиты и он отключился из сети из-за снижения давления масла на подшипники трансформатора И-1.

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Дата
29
ноября

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