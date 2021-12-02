В Донецкой области начали бастовать шахтеры

Горняки требуют вернуть долги по зарплате. Фото: Фейсбук Михаила Волынца

На шахте "Алмазная" в городе Доброполье Донецкой области 90 горняков начали забастовку. Горняки решили не добывать уголь и остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг.

Об этом сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Фейсбуке.

"Да, на шахте "Алмазная" шахтеры сегодня (1 декабря -ред.) забастовали. Участок номер два. Это главный участок, где непосредственно добывается уголь. Они остаются в подземных условиях и заявили, что не выйдут на поверхность до тех пор, пока им не будет выплачена задолженность по зарплате, а это 100 млн грн", - сказал Волынец на телеканале Эспрессо.

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По состоянию на сегодняшний день задолженность перед шахтерами составляет 2 млрд 350 млн грн, а к 31 декабря увеличится до 2,5 млн грн, сообщил руководитель профсоюза горняков.

К шахтерам "Алмазной" готовы присоединиться другие работники "Шахтоуправления "Добропольское".

В прошлом году в Кривом Роге подземная шахтерская забастовка длилась 43 суток. Бастовали горняки на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината. Требовали более высоких зарплат, устранения нарушений во время аттестации работников, увольнения руководителей шахт.