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Сколько потратили на восстановление дверей Офиса президента

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Сколько потратили на восстановление дверей Офиса президента
Двери ОП восстановили за 235 тыс. грн. Фото: "Корреспондент"

Двери Офиса президента отремонтировали за 235 тыс. грн.

Ремонт заказали без торгов, сообщают "Наші гроші".

Договор о ремонте 11 мая заключили с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд". Компания должна была выполнить ремонт до 28 мая.

Закупку провели во время переговорной процедуры. Указали на особые экономические обстоятельства с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Экспертная комиссия ДСНС 25 марта признала ситуацию, которая произошла 20 марта 2021 года в Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса президента социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня", - говорится в сообщении.

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Переговорную процедуру объявили 29 апреля. Договор заключили 11 мая.

20 марта на ул. Банковой в Киеве во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

Позже Киевская художественная галерея "Речовий доказ" заинтересовалась покупкой разрисованных дверей ОП. В документе, который подали на имя председателя ОП Андрея Ермака, указывается, что двери имеют художественную ценность, и их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта. Поэтому галерея готова выкупить двери по стоимости на 10% выше, чем новые двери.

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