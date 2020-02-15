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суббота, 15 февраля 2020 19:48

Сколько получает спикер Разумков и его заместители

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Сколько получает спикер Разумков и его заместители
Назвали зарплаты руководства парламента. Фото: Николай Билокопытов, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошлом году получал в среднем за месяц 45 тыс. грн зарплаты.

Об этом сообщили в Аппарате ВР, пишут УНН

С 29 августа по 31 декабря 2019 года спикер получил 178 528 грн. Следовательно, за месяц он в среднем получал зарплату 44,6 тыс.

В январе зарплата Разумкова составила 37 816 грн.

Между тем средняя зарплата первого вице-спикера Руслана Стефанчука была 55 тыс. грн, а заместителя Елены Кондратюк - более 43 тыс. грн.

За январь этого года Стефанчук получил 53 583 грн, а Кондратюк - 33 951 грн.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получит заработную плату за день, когда в парламенте рассматривалась земельная реформа,- так как не имел возможности работать на своем рабочем месте из-за противостояний, которые привели к сломанному микрофону.

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