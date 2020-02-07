Я остался без зарплаты - Разумков

Разумков рассказал, что остался без зарплаты. Фото: Укринформ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получит заработную плату за день, когда в парламенте рассматривалась земельная реформа,- так как не имел возможности работать на своем рабочем месте из-за противостояний, которые привели к сломанному микрофону.

"Я останусь без заработной платы. Потому что я не голосую сегодня, не работаю на своем месте. Это, пожалуй, корректно, что я не получу зарплату за этот день, так как не выполняю свои обязанности. Хотя это и не по моей вине", – сказал Разумков в интервью "Украина 24".

При этом председатель Верховной Рады добавил, что демократия в парламенте важнее заработной платы. Однако политик выразил удивление действиями противников земельной реформы.

"Я не понимаю, зачем блокировать? Потому что вам что-то не нравится? Ну, это ваше право. Однако у меня тоже есть права, у других народных депутатов есть права. Я не нарушал прав своих коллег. И считаю, что это некорректно, когда они нарушают мои", – сказал председатель Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады заявил, что аппарат парламента подсчитает убытки, причиненные сегодня в сессионном зале.

"Аппарат у нас всегда работал быстро, качественно и в этот раз он справится", – сказал Дмитрий Разумков.

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Напомним, фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.