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среда, 23 декабря 2020 12:50

Скандальный застройщик рассказал, сколько миллионов дал "слугам" на кампанию

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Скандальный застройщик рассказал, сколько миллионов дал &quot;слугам&quot; на кампанию
Микитась дал на кампанию "Слуг народа" $ 2 млн. Фото:pexels

Скандальный глава Укрбуда Максим Микитась дал на избирательную кампанию "Слуги народа" $2 млн.

Об этом экс-депутат рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"С апреля 2019 года Мармыш без моего ведома начал контактировать с разными людьми, видимо, уже тогда задумал ограбление компании. Он свел меня с Андреем Холодовым, который сейчас народный депутат "Слуги народа". Через Холодова Мармышу пообещали поддержку в ОП", - рассказал Микитась.

Застройщик рассказал, что бывший юрист Укрбуда Вячеслав Мармыш предложил ему финансировать избирательную кампанию "Слуги народа" в Киеве.

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"Мармыш втянул меня в финансирование избирательной кампании "Слуги народа" в Киеве. Майборода сам выбросил нашу с ним переписку в WhatsApp в интернет, на канал Джокера. Там есть такая табличка: "СН - 700". Это значит, я передал 700 тысяч долларов "Слуге народа", - отметил он.

Застройщик сказал, что общая сумма, которую Мармыш передал Холодову, составила $2 млн.

Бывшего народного депутата Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Расследование ведется с декабря 2017-го.

2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о строительстве жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимого имущества на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.

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