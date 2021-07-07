Скандал с каблуками на параде: Таран сделал заявление

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович публиковал в Facebook фото женской обуви для парада.

Министерство обороны разработало новый образец обуви со шнуровкой для женщин-военнослужащих, что должен решить ряд дефектов предыдущих стандартов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время заседания правительства в среду.

"Мы разработали на прошлой неделе новый образец туфель, имеющих шнуровку. Это позволяет при ходьбе не спадать с ноги и учесть различную полноту стопы. Также мы сделали гораздо меньше подбор", - цитирует министра "Суспільне".

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В ближайшее время Минобороны изготовит экспериментальную обувь в необходимом количестве для доукомплектования коробки для женщин-военнослужащих.

"После чего вопрос будет закрыт. Если будет положительный опыт использования этой новой экспериментальной обуви, то мы потом примем ее за основу и будем всем женщинам-военнослужащим предоставлять", - рассказал Таран.

Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. Такое решение раскритиковали в соцсетях. 2 июля народные депутаты требовали от министра обороны объяснить и попросить прощения. Также принесли ему женские туфли на каблуках.