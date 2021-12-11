Ситуация на границе Украины не изменилась после переговоров США и России — Пентагон

Байден заверил Зеленского, что в случае злости России будут введены санкции. Фото: Reuters

После переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, ситуация с российскими войсками на границе Украины не изменилась.

Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели", — рассказал Кирби.

Байден заверил Владимира Зеленского, что в случае наступления России на Украину, США введут санкции.

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели разговор, ранее американский президент поговорил с российским.