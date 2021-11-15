"Ситуация на границе ухудшается" - Кулеба и Столтенберг встретились в штаб-квартире НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает Gazeta.ua

Автор: @UkraineMFA Глава МИД и генсек НАТО обсудили, как Украина может защититься и дать отпор российской агрессии.

"В последние недели мы наблюдали большое скопление российских войск вблизи границ с Украиной. Подобно наращиванию сил Россией в Крыму и в Черноморском регионе в начале этого года", - сказал Столтенберг.

НАТО консультируется с Украиной и Европейским союзом. Альянс учит ВСУ и поддерживает программу реформ в евроатлантической интеграции Украины.

"НАТО поддерживает Украину. Мы не будем воспринимать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма с Россией. И призываем Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Все члены НАТО едины в осуждении поведения РФ", - сказал Столтенберг.

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"Ситуация на границе ухудшается. Россия показывает, что они быстро могут активировать те войска, технику.

Россия продолжает пытаться подливать масла в огонь в ситуацию. Местному населению выдаются российские паспорта. Кроме того, РФ использует энергетический кризис в Европе. Видим какие проблемы на границах Польши, Литвы с Беларусью. Это все нужно рассматривать в комплексе. Россия работает на то, чтобы усугубить ситуацию в странах НАТО и ЕС", – сказал Кулеба.

"Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Украина и члены НАТО должны координировать усилия, чтобы мы сдерживали Россию и предупредили худший сценарий", - заявил министр.

РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных, заявил президент Владимир Зеленский. Россия хочет дальше продвинуться на территорию Украины, сообщал Кулеба. Действия самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.