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среда, 23 июня 2021 11:15

Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО

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Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
"Систему надо развивать, а не искать, где сэкономить. Это худшая идея - начать экономить на ВНО", говорит Виктор Громовой. Фото: Виктор Громовой

Украинская система образования продолжает работать по советским стандартам. Если не побороть проблемы, то и успешной реформе Внешнего независимого оценивания будет угрожать деградация, она обернется против детей, рассказал интервью образовательный эксперт Виктор Громовой. На что надо обратить внимание в сфере образования и почему МОН не воспринимает критики - в материале Gazeta.ua.

Украинский центр оценивания качества образования в этом году из-за нехватки средств нанял экзаменаторов только для одной проверки тестов. Ранее работы по очереди проверяли двое специалистов, чтобы обеспечить объективность.

Как это решение о проверке текстов одним человеком повлияет на процесс оценивания?

Объективности отсутствие двойной проверки не прибавило. В каждой системе есть понятие – защита от дураков. Двойная проверка – это она. Если на открытых вопросах случится субъективное мнение, кто-то говорит – ребенок думает оригинально, поставит высокий балл. А кто-то – увидит отсутствие стандарта, поставит низкий балл. Поэтому и выстраивается система защиты. Двойная проверка защищает от необъективности и случайности. А теперь ее убрали. Где-то это может сработать против детей. Пусть это будут и единичные случаи.

Какие еще проблемы в системе ВНО вы замечали? Что нужно изменить, доработать?

Систему ВНО нужно развивать, надо вкладывать деньги. Последние пять лет она точно не развивается. Надо переводить ее на новую техническую базу. Отказаться от бумажных вариантов. Сейчас 2021, а проводим экзамен, как это 1991-й. Дети не умеют писать от руки длинных текстов. Я могу написать наклейку с напоминанием на холодильник. А все остальное – за компьютером. Детям мука – так писать.

Нужен качественно другой технический и содержательный уровни. У нас каждый год какую-то ерунду спрашивают в тестах. Надо узнать икону – страшного качества черно-белое фото. Но если это и хорошее фото, то какое значение имеет для изучения истории? Это просто надо запомнить, но ничего это говорить о знании исторического процесса, умении сравнивать. Как в советские времена – выучил, сдал, забыл. Систему надо развивать, а не искать, где сэкономить. Это худшая идея – начать экономить на ВНО таким способом.

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Можно сказать, что это часть атаки на систему независимого оценивания?

ВНО – чуть ли не единственная успешная реформа, которая обеспечила поступление в вузы. Ежегодно некоторые люди пытаются выступить страшными защитниками ВНО, поднимается на пустом месте хайп, что его отменят. Не думаю, что это сейчас сделают. Это популярная вещь среди абитуриентов. А нынешняя власть – зависит от рейтингов. Делать непопулярные вещи не будет. Люди на должностях с высокими зарплатами придумывают себе угрозы и героически их защищают. Ежегодно так пиарятся.

То есть не надо волноваться?

ВНО угрожает деградация, если не будет развития. Любая система, которая не развивается, деградирует. ВНО – не исключение. Последние пять лет развития нет. Происходит профанация. В этом году пороговый балл на тесты по математике – 10 баллов. Это на грани угадывания. 30% его не прошли. То есть надо быть патологическим неудачником, чтобы не набрать эти баллы. Моя коллега прошла тест, ставя вариант "Б". И когда ставила вариант "А" – тоже прошла. Это полная профанация. Если 30% не составили этого – у нас математику вообще в школе не изучают. Есть имитация.

Это катастрофа. А ВНО ее прикрывает. Было бы 20 баллов "сдал не сдал" – тогда бы оказалось, что 70% не знает предмета, может 90%. Надо было бы что-то делать. Но мы это прикрываем. По техническим и естественнонаучным предметам – смешной пороговый балл.

Какая главная проблема украинского образования? Как ее решить?

Главная проблема украинского образования – это одновременно ее главный ресурс. Это свобода. Украинский учитель несвободный во всем. Директор тоже. Эта начальнико-центровая система с советских времен. Такой и остается. Главное – выполнить указание. Провести какие-то мероприятия. У нас ювилеемания. После чего надо прислать фото руководству. Если реально пройдет дебюрократизация, появится свобода творить и другое образование.

В ученика должна быть свобода выбора учебных предметов. В США в старшей школе 4 обязательных предмета. Другие – выбирают сами. У нас – 17. Возможность выбора факультативов – минимальная. Мы сохранили систему столетней давности. Все закрепощенные. Какая здесь может быть энергия? Философия такова, что государство определяет образование на 90%, еще до того, как ребенок переступила порог школы. А должно – определять минимум. Язык, историю, математику, физические упражнения. Другое – по выбору. У нас не НУШ – новая украинская школа. У нас старая советская школа.

В МОН остро реагируют на такую критику? Готовы воспринимать мысли?

Штатные агенты изменений такие мысли игнорируют, потому что ты не из их песочницы. Или воспринимают как угрозу. Полагают, что человек хочет на их место – значит надо его травить. Какую бы экспертизу не давали лучшие специалисты, это игнорируют. Им свое делать. Все обсуждения – мнимые. Делают вид, что есть дискуссии.

Мы проводили круглые столы, предупреждали о глупости, еще предыдущее руководство МОН могло их устранить. Но никто ничего не анализирует. Это замкнутость узкого круга. Сохранялась бюрократия, центральная место руководства. Не может так система работать. Реформы сверху не осуществляются. Снизу – свободный ученик может создать новое образование. Так может происходить только самопиар.

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Почему такая реакция идет из министерства?

Трудно понять логику абсолютных непрофессионалов, которые взялись реформировать украинское образование. Совершенствование плохого – состояние дел еще хуже. Что сейчас происходит? Есть иллюзия, что систему управления можно не ломать и новую сделать, а модернизировать. Труп – разлагается, а не улучшается. Но надо привлекать профессионалов, которые знают, как происходит современное образование, как делать инновации в традиционной среде. К сожалению, у руля министерства много лет находят случайные люди. Они не знают, что делать.

Какие еще примеры провалов реформ в образовании можете назвать?

У нас за 30 лет, кроме ВНО, происходит лишь профанация. Никаких реформ. Западные идеи у нас превращается в то, что под флагом гуманизма не имеем второгодников, все оценки – положительные. Мы дали возможность не учиться и получить аттестат об образовании, которое ты не получил. Демотивировали всех нормально учиться.

В Германии оставляют на второй год. Никто не переведет дальше после начальной школы, если ты не понял содержания обучения. Потому что дальше – ты просто будешь сидеть за партой, если нет базовой подготовки. А у нас ребенок сидит без понимания происходящего. Ясно, что сидеть скучно. Поэтому мешает тем, кто мог бы учиться.

Абсолютно абсурдная система под флагом гуманизма. Но это – псевдогуманизм. Если люди не являются профессионалами, то не хотят этого понимать. Воспринимают критику – как помеху реформам. Мы уже напрорывались, что дно пробито. Но прорываемся дальше.

Украинский центр оценивания качества образования в этом году нанял экзаменаторов только для одной проверки тестов. Объясняют это нехваткой средств. Ранее работы по очереди проверяли два специалиста. Каждый из них ставил свою оценку. Если они отличались, тест отдавали старшему экзаменатору. Такое положение дел с проверкой тестов вызвал скандал.

"Вторая проверка необходима, она объективная. Бывают разные случаи: то заниженные баллы, то завышены. Если баллы не совпадают, тогда последнее слово – за руководителем группы, – написала в фейсбук Ольга Несенюк, преподаватель Житомирского городского коллегиума.

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