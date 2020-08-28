"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам

Во время советского режима украинцев отучили брать ответственность на себя. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка Татьяна Мыкытенко.
"При советах во многом нас отучили брать ответственность на себя, от инициативности, активности. У людей выдрессировали болезненное состояние - за инициативу тебя накажут, лучше сидеть и ждать. Это "сидеть и ждать" тоже все еще можно увидеть в поездках по Украине", - говорит журналистка.
"Часто бываю в небольших деревнях, непопулярных местах. Приезжаешь - а там 300-летняя церковь. И тебя спрашивают: "А чего ты сюда приехал, здесь ничего интересного нет". Украинцы себя недооценивают, потому что их долго к этому приучали. С одной стороны, у нас есть гордость за себя, а с другой - стереотип: "у нас ничего интересного". Люди даже как-то стесняются, что в их город, поселок, село, хутор приезжают туристы, чтобы увидеть уникальность.
В Украине на квадратный километр бывает столько интересного. Нам надо наконец полюбить себя, научиться ценить и перестать оглядываться на то, что у кого-то лучше. У нас - все самое лучшее, мы - лучшие. Украина - прекрасная страна, богатая, прекрасная, с чудесной историей, богатой культурой. И с прекрасным будущим", - говорит Татьяна Мыкытенко.
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Украинцы перерастают стереотипы, говорит журналистка.
"Появляются новые поколения, и это уже другие, свободные люди. Конечно, история с бабушкой, которая на Евровидение отправила внука петь "Смуглянку" в 2020 году, показывает, что старшее поколение еще диктует образ жизни. Но новые поколения зачастую сами выбирают будущее. Молодежь выходит на лучший уровень. Они - активные, не имеют страха перед действием, готовы отвоевывать свои права.
Руководствуйтесь своими интересами. Отталкивайтесь от своих "хочу" и "могу". Если хотите, то сможете", - говорит Татьяна Мыкытенко.
Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.
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