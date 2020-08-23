Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет

Украинцы перестают сидеть и ждать добра от власти, а начинают делать. У многих это получается. Люди усваивают уроки, перерастают клише и стереотипы о себе и государстве, не хотят уезжать. Украина меняется. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает журналистка, автор проекта "Рагу.лі" 38-летняя Татьяна Мыкытенко. Говорим об изменениях в стране за 29 лет независимости.

Становимся свободнее. Процессы в государстве становятся лучшими, говорит Татьяна Мыкытенко.

Что для вас значит независимость Украины?

Это иметь свободу выбора. Это свобода принятия решений для будущего страны, опираясь на внутреннюю потребность, не оглядываясь на других.

Как это чувствуете?

Почувствовала независимость сразу, мне тогда было 10 лет. Помню события, которые происходили. Хотя я и до того было убеждение, что мы - отдельное государство, имеющее свой путь, историю, культуру, достижения. Папа воспитывал украинкой и я не считала себя частью "совка". 1991 для меня стал логическим изломом.

Что помните из того года?

Проводила лето в Полтавской области у бабушки. Дети всегда следят за разговорами взрослых, переносят это в свое общение. Помню, как говорили детьми: происходит изменение, Украина становится независимой, Советский Союз этом сопротивляется. Мне сказали: ты сейчас будешь с Полтавщины возвращаться в Киев, там будет блокпост, всех выведут из автобуса и спросят "Ты за независимость или нет?". И тех, кто будет говорить, что за независимость, будут расстреливать. Где-то кто-то услышал и придумывали такие истории. Меня спросили "Что ты будешь делать?". Я ответила: скажу, что я за независимую Украину и убегу, чтобы не расстреляли (смеется. - Gazeta.ua). Папа переживал, чтобы у меня была украинская основа. С четырех лет мы вместе читали "Кобзаря" и учили на память комедию "Сон". Еще независимость ассоциируется с фильмом "Пропала грамота", персонажем Ивана Мыколайчука, его стержнем.

Помню 1991 год. Хотя и до того было убеждение, что мы - отдельное государство, со своим путем, историей, культурой

Что любите в Украине?

В прошлом и в этом году много путешествовали по стране, чтобы лучше ее почувствовать, прикоснуться к истории. Когда украинцы говорят о путешествиях по Украине - это Карпаты, Одесса, Львов. Мало знаем страну, мало общаемся между собой. Я в восторге от поездок, потому что вижу неизвестную до этого мне Украину и то, как она расцветает. В то же время, при советах во многом нас отучили брать ответственность за себя, от инициативности, активности. У людей выдрессировали болезненное состояние - за инициативу тебя накажут, лучше сидеть и ждать. Это "сидеть и ждать" тоже все еще можно увидеть в поездках по Украине.

Что больше всего навредило Украине за 29 лет?

Мудаки, которые рвутся к корытам. Люди, первое и единственное желание которых - набить себе желудки. Огромное количество людей не переживают за интересы государства. Причем игроки даже не меняются - Фокин и Кравчук продолжают влиять на нашу жизнь. Кравчук в медийном пространстве выжимает из своего статуса все, что может. Прикрывается тем, что якобы отстаивает интересы Украины, хотя мы неоднократно видели как он больше отстаивал интересы Медведчука, что несовместимо с интересами Украины. Эти условные "кравчуки" и "фокины" все еще присутствуют в нашем пространстве и несут эту совковую традицию дорваться к корыту.

Год назад Зеленский анонсировал "новые лица". В конце концов оказалось, это Фокин и Кравчук, говорит журналистка.

Почему так происходит? Есть же молодые, современные, умные, которые могут и знают, как отстаивать позицию Украины.

- Система диктует правила, а ее главные игроки создают удобные для себя условия. Наибольшим дискомфортом для большинства людей являются изменения, для каждого это стресс и наша государственная система функционирует по тому же принципу - все ее участники вкладываются, чтобы ничего не менялось.

Год назад Зеленский анонсировал "новые лица", а в итоге оказалось, это Фокин и Кравчук.

Но Зеленский же - новое лицо.

- Я так не думаю. С конца 1990-х он скакал на сцене и играл роль смешного малоросса, а роль смешного хохла - это единственный конструкт украинца, который устраивает Российскую Федерацию. Он не новое лицо, хотя возможно, для кого-то он стал таким как политический игрок.

Политика - это не обязательно быть народным депутатом или в Кабмине, политические игры можно вести и через культуру. На культурном фронте Зеленский был политическим игроком более 20 лет. Играл роль, которую Россия давала играть - недоразвитых хохлов, которые изо всех сил выпрыгивают из штанов, чтобы допрыгнуть до уровня "интеллигентов русских".

На самом деле это не так, нам эту роль навязали рисовали, а мы никак не можем от нее избавиться. Выборы президента это показывают. Большинство людей 20 лет живут под ореолом Зеленского и не осознают, какой вред он сделал для формирования здоровой идентичности украинца.

Зеленский - не новое лицо. Он более 20 лет политический игрок

Что еще кроме, "мудаков, которые рвутся к корыт", навредило стране?

Не защищали достаточно украинский язык. Если бы этот вопрос решили в 1990-е, то сейчас мы даже его не касались бы. Это нонсенс, когда продавливают с какими-то сверхусилиями закон о защите статуса национального языка через 28 лет после Независимости. Сейчас его защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет, чтобы доминировало российское. Нам надо было сразу отказаться от этого паттерна с русским языком, культурой, этими всеми киркоровыми, глюкозами. Да оставьте его себе и сами хавайте. Слышу ужасные вещи от Снежаны Егоровой, которая говорит о "рагулях, которые вылезли непонятно откуда", "деревенщине, которая разговаривают на суржике и готова свою жизнь положить за Украину, но какая это жизнь?". Этим она ставит под сомнение ценность жизни украинца. По моему мнению, достоинство в этой стране уничтожают люди, которые всем сердцем ненавидят украинское и почему-то продолжают здесь жить. Их воспитывают в ненависти к украинскому, украинцам, которые "ничего в жизни не достигли". А Егорова "достигла" - сидит, открывает хавальник и им провозглашает на самом деле нацистские вещи. Она - чистая нацистка, которая транслирует ненависть к украинскому народу. Такие люди должны отвечать, потому что это преступление. Так что мы все еще переживаем переходный период после долгой оккупации нации и ее сознания.

Егорова провозглашает на самом деле нацистские речи, транслирует ненависть к украинскому народу

Какие стереотипы есть в украинцев касательно себя?

Часто бываю в небольших деревнях, непопулярных местах. Приезжаешь - а там 300-летняя церковь. И тебя спрашивают "А чего ты сюда приехал, здесь ничего интересного нет". Украинцы себя недооценивают, потому что их долго к этому приучали. С одной стороны у нас есть гордость за себя, а с другой стереотип - "у нас ничего интересного". Люди даже как-то стесняются, что в их город, поселок, село, хутор приезжают туристы, чтобы увидеть уникальность. В Украине на квадратный километр бывает столько интересного. Нам надо наконец полюбить себя, научиться ценить и перестать оглядываться на то, что у кого-то лучше. У нас - все самое лучшее, мы - лучшие. Украина - прекрасная страна, богатая, прекрасная, с чудесной историей, богатой культурой. И с - прекрасным будущим.

Как побороть эти стереотипы?

Перерастем. Появляются новые поколения и это уже другие, свободные люди. Конечно, история с бабушкой, которая на Евровидение отправила внука петь "Смуглянку" в 2020 году показывает, что старшее поколение еще диктуют образ жизни. Но новые поколения зачастую сами выбирают будущее. Молодежь выходит на лучший уровень. Они - активные, не имеют страха перед действием, готовы отвоевывать свои права.

Украинский язык сейчас защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет, чтобы доминировало российское, говорит Татьяна Мыкытенко.

Почему не удается перемолоть в нашей культуре рагулизм?

Рагулизм существует во всех культурах и в каждом из нас - просто у кого-то прет, а кто-то понимает - что-то здесь не то, надо подкрутить. Можно обойти газон по нормальной дорожке, а можно сократить дорогу напрямую через цветы. Ну сколько вы сэкономили? Полминуты? Или некуда высыпать мусор - а брошу под дерево, никто не увидит. Здоровое общество порождает разное количество явлений, оно разнообразное, а унифицированное - больное, Северная Корея. В здоровой стране рагульство никуда не исчезнет, ​​оно будет просто одним из сотен вариаций самовыражения. Вместе с тем такая форма поведения не может быть общепринятой и не должна восприниматься обществом как норма. У нас часто проявления рагулизма воспринимаются именно так. Здесь я и веду свою борьбу.

Почему-то никто не называет задницу задницей. Я начала называть

Что изменилось за годы существования вашего проекта?

Когда начинала "Рагу.лі", не было столько видеопродукта. Сейчас появляется огромное количество контента. С другой стороны проект изменился. В какой-то момент поняла - надо создать альтернативную точку зрения на весь этот ярмарок тщеславия. Я смотрю, мне это не нравится, но почему-то никто не называет задницу задницей. Я начала называть. Оказалось, многие разделяют такое мнение. Сейчас "Рагу.лі" стали менее о шоу-бизнесе. Говорю о глубинных явлениях - российской оккупации на Донбассе и в Крыму, о домашнем насилии, инклюзивности людей с инвалидностью, правах ЛГБТ-сообщества, о том, что происходит с языковым вопросом, об информационной войне против украинцев на медведчуцких каналах, объясняю что к чему.

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Седьмой год продолжается российско-украинская война. Почему до сих пор наши артисты хотят выступать в РФ?

Не понимают, что к ним относятся, как к шмарам. Они думают, что просто зарабатывают деньги и их обожает аудитория, но на самом деле, когда едут на территорию врага, который захватил часть их государства и терроризирует 7 лет, то на них смотрят, как на бляд*й. Им кажется, что они прикольные, из шоубизнеса, а по сути выставляют себя на посмешище. Полагают, что деньги им это компенсируют. Это не так. Ярким примером можно назвать Гордона. Он каждое интервью начинает со слов: "Нас будет смотреть широкая аудитория, поэтому давайте перейдем на русский язык". Его не интересует украинская публика и не надо это имитировать. Они расширяют аудиторию, хотя количество это не означает качество. У Гордона цель - покрыть как можно шире стадо. Затягивает в наше информационное пространство россиян. Последняя - Алена Водонаева. Кому она интересна в Украине? Открыла утром facebook - новость о Навальном. О нем могу сказать: Крым не бутерброд (в 2014-м году, после того как Россия оккупировала Крым, россиянин Алексей Навальный заявил: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?". - Gazeta.ua), Навальный не бутерброд, мне глубоко безразлично, что с ним. Меня интересуют мои интересы. А если уж завоевать иностранные рынки, то завоевывайте их во все стороны. А то завоевывают один единственный русскоязычный.

Артисты, которые ездят в РФ, не понимают, что к ним относятся, как к шмарам

"Сейчас "Рагу.лі" стали менее о шоу-бизнесе. Говорю о глубинных явлениях - российской агрессии, информационной войне против украинцев на медведчуцких каналах"

Общество терпит этих людей?

- Все меньше. Но все равно постоянно слышать: какая разница. В отеле на рецепции девушка говорила по-русски. Мы попросили общаться на украинском, потому что мы все украинцы и хотим иметь право в Украине не понимать русский и не пользоваться ем в быту. Почему это приходится объяснять. Официанты всегда переходят на украинский. Сначала говорят, что им трудно, а потом слышать, что этот человек говорит на украинском в быту. В Железном Порту украиноязычные украинцы заходят в кафе, а украиноязычные официанты их встречают на русском и все - те заказывают капучино на русском. Вы серьезно? Ты отказываешься от языка и идентичности сразу, чтобы заказать чашку кофе? Люди не осознают низости и дна игры, которая происходит. Ради чего?

Какие события считаете такими, что вызвали сдвиг в государстве?

- Никто не сделал для независимости Украины столько, как Путин и Россия. Они настолько не хотели потерять над нам контроль в 2014 году, что решились пойти против нас войной и таким образом стерли во многих украинцах любые иллюзии относительно этого врага. Путин показал отношение империи к нам и главная борьба всегда велась за Киев. История РФ - это пшик без Киева и Киево-Печерской Лавры. У них нет истории без нас. У них есть символ Великая отечественная война, но посмотрите, сколько территории РФ задела Вторая мировая и сравните это с Украины, как по ней прошлись. Их символы находятся на нашей территории. Лавра - символ номер номер, ведь в последнее время они просто вцепились в то, чтобы быть центром православия. Так боятся это потерять, что пошли на войну.

Россия пошла войной против Украины, у многих украинцев стерлись любые иллюзии касательно этого врага

Когда, о чем, в каких случаях вы говорите: все не так плохо.

Проект "Рагу.лі" рассказывает о том, что мне не нравится в обществе, возможно поэтому люди думают, что всю мою жизнь я недовольна и моя жизнь завязана не только на этом проекте. Мне нравится, в каком направлении идет государство, новое поколение. Даже Потап мне нравится, потому что это проявление многообразия, признак здоровья общества, порождает неодинаковость. Появляется много инициатив. Несмотря на войну, на страшные вещи, которые есть в государстве, мы эволюционируем, избавляемся клише и стереотипов. Мы лишаемся надежды, что лучше сидеть и ждать. Надо брать и делать. Я вижу больше людей, которые берут и делают.

Думали ли уехать из страны?

Нет. Это всегда сложный процесс. Ты потеряешь идентичность и надо будет перестраиваться под что-то. Я не хочу. И мне кажется, что в Украине прекрасное будущее. Не вижу смысла оставлять ее. Мне не нравится нагнетание, что из Украины выезжают умные. Это причиталки. Я верю, что многие украинцы вернутся.

В Украины прекрасное будущее. Не вижу смысла оставлять ее, говорит Татьяна Мыкытенко.

Этим спекулирует власть, когда принимает неудачные кадровые назначения.

Мне кажется, что пользоваться этим клише - это деграданство. Нам его навязывают. Как и клише, что села говорят на суржике, а не на украинском. Кто в быту общаются между собой литературным языком? Никто. Другое клише - все выехали. Кто-то уехал, а кто-то остался, есть и такие, что вернулись. Круг общения определяет то, как человек видит мир и если у тебя круг общения - холуи из "95 квартала", то откуда тебе знать, где искать интеллектуальную элиту. Между тем есть большое количество талантливых, активных, интересных и инициативных людей.

Что вас разочаровало за все эти годы?

Больше разочарование имела в себе, потому что думала о своей стране хуже, чем потом ее видела. Когда происходил Майдан и началась война, я смотрела на волонтерство, как люди поддерживают друг друга. Видишь, как благородно ведут себя люди в нечеловеческих условиях и становится стыдно, что ты хуже думал о своей нации. Мы вырастаем из инфантильности во взросление. Не все и сразу, но это эволюция. Эволюция или смерть.

Мы вырастаем из инфантильности во взросление

Как оцениваете год президентства Зеленского?

Создается впечатление, что он не знает, ни куда он влез, ни что с этим делать, ни что такое президент страны. Хотя, возможно, он это перерастет. До выборов у него было: "У меня такая команда, но раскрою потом, потом, потом". Пришел на эту должность голый, босой и зависимый. На президентство он решился, как на прогулку по парку, ничего с собой не взял, в теперь начинает роздуплятися и понимать, куда влез и что потеряет. А потеряет он все. Любовь, к которой привык, уже потерял. Главное, чтобы не просрал государство. Сохранение независимости меня беспокоит, но имела худшие ожидания от Зеленского.

В чем его самая большая проблема?

У Зеленского нет команды и он зависит от тех, кто с ним сейчас, не имеет кем их заменить. Команда по факту есть, но вы же не назовете ею премьера Шмыгаля. Так не выглядит. Шмыгаль на каждом брифинге с таким лицом - отправьте меня в отставку. Все, кто приближаются к телу Зеленского, начинают себя нагло вести, потому что понимают - им нету замены.

Все, кто приближаются к телу Зеленского, начинают себя нагло вести. Понимают - им нету замены

Какой вклад он сделал в Независимость?

Он дал нам усвоить еще один урок. Показал, как нами легко манипулировать, как можно нам продать малоросса в президенты. Поэтому свой главный вклад он сделал. А дальше, возможно, с ним состоится большая трансформация и через нее изучим еще один урок. Мне кажется, что в нем больше украинца появилось на посту президента, чем за всю жизнь до этого.

Украинцы хотят жить в развитой, преобразованной стране. Как ускорить реформы?

Надо строить свою жизнь без того, чтобы оглядываться на президента: он не дает мне пожить в преобразованной стране. Создайте себе условия. Чаще всего они предполагают действия именно с вашей стороны. Ускорять надо не реформы, а себя. Хотите, чтобы в вашей жизни что-то произошло - делайте это. Есть куча людей, у которых это получается.

"Нам надо наконец полюбить себя, научиться ценить"

Темп, которым движется страна - нормальный или медленный?

В чем-то лучше, в чем-то хуже. Хуже всего - это вопросы образования. Детей воспитывают в стереотипах советской совковой школы, которая по подобию и образу - колония. К сожалению, система все еще функционирует так, что ребенок все еще не является заказчиком услуги в школе. Хотя на самом деле главный заказчик - ребенок, а другие должны создавать для него нормальное пространство, который дает ему развиваться. Образовательная реформа пока меня не устраивает. Вопрос украинского языка и развития медиапространства - хотела бы ускорить. Но мы все равно живем гораздо лучше, чем в 1990-х, 2000-х. Мир меняется. Украина ускоряется с ним. Мир влезает в нашу страну своими когтями и дает блага цивилизации. У нас появляются возможности жить лучше. Мы имеем возможность ездить по Европе. Даже несмотря на карантин. Есть много свободы и возможностей, которые дает цивилизованный мир. Становимся свободнее. Процессы в государстве становятся лучше. Хотя безусловно есть много и грустного.

Что пожелаете украинцам 24 августа?

Руководствуйтесь своими интересами. Отталкивайтесь от своих "хочу" и "могу". Если хотите, то сможете.