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пятница, 09 июля 2021 10:43

"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине

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Правительство Венгрии годами систематически финансирует Закарпатье, вкладывая в приграничный регион миллиарды гривен и наращивая влияние в Украине. Об этом сообщает программа "Схемы" с "Радіо Свобода".

Журналисты проанализировали распределение венгерской помощи через один из основных государственных фондов - имени Бетлена Габора - за 10-летний период до 2020 года и обнаружили, что в среднем через этот фонд преимущественно закарпатские венгры получили более 3 млрд грн в виде грантов.

Гранты поступали в приграничный регион регулярно с 2011-го по 2020-й. Их распределяли по разным направлениям и они поступали как отдельным лицам, так и организациям. За 10 лет закарпатские приходы получили из фонда более 6,8 млрд форинтов - это почти €22 млн.

  Венгерское правительство перечислило почти 36 млрд форинтов - это более 3 млрд грн или € 115 млн.
Венгерское правительство перечислило почти 36 млрд форинтов - это более 3 млрд грн или € 115 млн.

Более половины грантов - а это минимум €62 млн - были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники, строительство школ и детсадов.

Кроме того, правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, владеющие венгерским языком.

На развитие культуры на Закарпатье от венгерского фонда за последние 10 лет поступило не менее €2,5 млн. Из него финансируются также венгерскоязычные газеты или издания на венгерскую тему, которые напрямую получили приблизительно €187 тыс.

  Наибольшую сумму венгерских грантов - € 34 млн - получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово.
Наибольшую сумму венгерских грантов - € 34 млн - получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово.

Если проанализировать все выплаты из правительственного фонда Бетлена Габора, то наибольшее финансирование Закарпатье получило в 2017-м и 2019-м.

"Это может быть и стечением обстоятельств, но 2019-й - это год парламентских выборов в Украине. Например, в начале 2019 года венгерское правительство предоставило деньги и на изготовление рекламных щитов "КМКС" - венгерской партии Василия Брензовича. О каких конкретно рекламных щитах говорится - не указано. Однако, когда в Украине продолжался избирательный процесс, гражданская сеть "Опора" заметила несколько билбордов с символикой партии", - говорится в расследовании.

При этом венгры отрицают, что бюджетные деньги соседней страны идут на политическую деятельность.

В комментарии "Схемам" председатель офиса премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляш заявил: "Это действительно важная задача венгерского государства - поддерживать меньшинства. Это наш конституционный долг. И я думаю, что это не только возможности для Венгрии, но и хорошая привилегия для Украины и других стран, которые могут получать выгоду от поддержки венгерского государства". Он также отрицал, что Венгрия таким образом распространяет свою юрисдикцию на соседние страны, о чем говорят аналитики.

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Журналисты также пообщались с несколькими получателями помощи от фонда Бетлена Габора. По мнению этих предпринимателей, поддержка закарпатских венгров налогоплательщиками Венгрии - это, в том числе, и "поддержка экономики всей Украины".

Опрошенные эксперты считают, что таким образом правительство соседней страны может оказывать влияние на взгляды закарпатских венгров и политическую жизнь региона.

"Так создаются структуры параллельного государства, - говорит писатель Андрей Любка. - То есть, есть параллельная администрация, которая проникла во все сферы и не просто их контролирует, но и задает им тон, финансово содержит, в отличие от неповоротливой украинской бюрократической машины. Это параллельное государство формирует свою политику. Ремонты школ, обеспечение врачей, выплаты венгерских пенсий, выплаты этих грантов, поездки детей. Что угодно цементирует это сообщество и позволяет им управлять".

В частности, накануне венгерских выборов 2018 года в приграничные села Венгрии организовано привозили украинцев с венгерскими паспортами. Официальный Будапешт это никак не комментировал.

Ранее в СБУ сообщали о возможной причастности нескольких иностранных благотворительных фондов и их функционеров, в частности, лидера партии "КМКС" Брензовича, к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. Открыли уголовное производство по статьям "Государственная измена", "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине".

Также в судебном реестре Украины есть производства, в которых говорится о возможной подделке регистрационных документов для получения грантов, а также неуплату налогов. В производствах фигурирует и венгерский правительственный фонд Бетлена Габора. В фонде это никак не комментировали.

В прошлом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины.

Перед этим двум венгерским чиновникам запретили въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области на местных выборах.

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