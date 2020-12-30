Кулеба назвал основные провалы Украины 2020 года

Кулеба назвал провалом Украины на международной арене - ухудшение отношений с Венгрией. Фото: Укринформ

Основными провалами 2020 года стали переговоры по сбитом в Иране украинского самолета МАУ и ухудшение отношений с Венгрией.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

По состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала, отметил он.

"Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, не смогли продвинуться в переговорах. То есть много было сделано, мы далеко продвинулась, но недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат, которого мы ожидали".

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При этом министр подчеркнул, что судебный процесс не может начаться, пока не будут исчерпаны все возможности по урегулированию вопроса с Ираном.

"Я подчеркиваю, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше совместное решение", - пояснил Кулеба.

2-м провалом Украины на международной арене - ухудшение отношений с Венгрией, считает министр.

"Знаете, отношения с Венгрией они таковы: то достижения, то провал. Например, когда Венгрия не выступила против предоставления Украине статуса партнера по расширенных возможностей НАТО, это, очевидно, я считаю, является достижением украинской дипломатии. Но с другой стороны вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины во время местных выборов, несомненно, было провалом".

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией снова осложнились после местных выборов. Все началось с запрета на въезд в Украину нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. После этого СБУ провела обыски в иностранном благотворительном фонде, а представителям венгерского нацменьшинства начали поступать угрозы.