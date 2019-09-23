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Североатлантический совет НАТО приедет в Одессу

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Североатлантический совет НАТО приедет в Одессу
НАТО собирается помочь восстановить Украине права в акватории Черного и Азовского морей. ФОТО: eurointegration.com.ua

Ключевой орган принятия политических решений в НАТО посетит не только Киев, но и Одессу.

Сообщил об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадскому".

"Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемого Североатлантического совета, который должен приехать в Киев и Одессу. И часть одесского визита — это как раз символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться для утверждения так называемого Черноморского пакета", — сказал он.

Как объяснил министр, Черноморским пакетом является набор мероприятий, призванных помочь Украине "в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории".

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НАТО едет в Украину в полном составе. Визит запланирован на 31 октября. Прибыть должны представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

hromadske.ua
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