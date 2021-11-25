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четверг, 25 ноября 2021 10:41

Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
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Фото: Facebook.com/victor.bened.3

Президент Владимир Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Офиса Андрея Ермака на государственной даче "Синегора", сообщил журналист Михаил Ткач.

Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

После выхода сюжета Офис президента отреагировал через 2,5 часа.

"Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило согласно обычным протоколам", - сообщили.

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Пользователи сетей обсуждают действия президента и ОП, создают мемы и фотожабы. Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии.

"Пока оккупанты стягивают войска к Украине, пока несется вагнергейт и пандемия, президент полетел на спасательном вертолете ГСЧС в резиденцию, отстроенную Януковичем, чтобы отпраздновать день рождения Ермака. В сопровождении вертолета ВСУ/НГУ. Невероятная оторванность от реальности", - пишет блогер Сергей Стерненко.

"Пять (!!!!!) дней Офис президента не может артикулировать свою позицию относительно публичных высказываний Василия Бурбы и заявлений по поводу российского "крота" в окружении Зеленского.

И всего через два часа после выхода расследования Михаила Ткача сначала на странице ОПУ, а затем у Ермака появляется опровержение всех фактов расследования.

Что же вы, дорогие, по заявлениям Бурбы так быстро не прокоммуницировали? Откуда у вас теперь такая оперативность появилась? Не спится уже?" – пишет журналист Сергей Руденко.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

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