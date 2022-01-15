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суббота, 15 января 2022 21:49

Секс-скандал в ЦИК и беспредел в Укрэксимбанке - самые громкие увольнения прошлого года

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В прошлом году в Украине произошел ряд скандальных увольнений. В банковском секторе несколько человек потеряли должности из-за препятствования работе журналистов, а из госслужбы увольняли за вождение в нетрезвом состоянии и слишком самоуверенное общение с полицией.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

В январе 2021-го с должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности уволили Виталия Немилостивого.

В СМИ попало видео, как в конце 2020 года чиновник нарушил правила дорожного движения, а затем спорил с полицейскими и пытался уйти с места событий. Чиновник был пьяным, но отказался пройти медосмотр.

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В марте по собственному желанию уволилась советница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко.

В своем блоге под названием Bad Mama опубликовала пост о неисправном вибраторе, который ей подарили на День святого Валентина.

После волны критики Еременко решила уйти из ЦИК: "Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу – для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь риску новых вбросов и атак, а из-за меня это делать очень легко".

 

Серия увольнений состоялась в государственном Укрексімбанк. На журналистов программы "Схемы: коррупциях в деталях" напали при записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером.

Сначала в банке говорили, что журналисты пытались "завладеть банковской тайной", но опубликованное видео с камеры оператора все расставило на свои места.

В результате по собственному желанию уволили Мецгера и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова. Также правление уволило начальника управления внутренней безопасности банка.

В конце года из Министерства финансов уволили двух советников – Андрея Гливко и Василия Горбаля: они приняли участие во встрече с одним из фигурантов скандала в Укрексімбанк – Игорем Тельбизовым.

13 декабря уволили заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стало видео, опубликованное в сети: чиновник скандалил со стражами порядка на блокпосте. Гогилашвили отказывался предъявлять документы, оскорблял полицейских из-за того, что они его не узнали.

В последние дни года в скандал попал заместитель министра образования Игорь Гарбарук. В соцсетях бурно обсуждали внешний вид его помощницы Кристины Тишкун во время визита в горсовет Львова. Через несколько дней Гарбарука уволили по собственному желанию.

Жена Гогилашвили Мария Левченко несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете, но официально работала и получала зарплату только в компании "Квартал-95". Ее официально трудоустроили в Офисе президента только после расследования журналистов.

Автор: Фотоколлаж: "Апостроф"
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